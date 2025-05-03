Зеленський про заяви США: Деякі країни хочуть, щоб після перемир'я ми були самі у переговорах з РФ
Деякі країни, напевно, хотіли б, щоб після припинення вогню Україна залишилась сам на сам з Росією у перемовному процесі. Про це, реагуючи на останні заяви США, заявив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.
"Бачите, як складно зробити навіть перший крок — встановлення припинення вогню. Уявіть собі, як будуть обговорюватись питання територій, санкцій. І тому є такі сигнали, що, напевно, після встановлення режиму тиші, деякі країни хотіти би, щоб ми з росіянами залишились сам на сам", – розповів Зеленський.
Водночас президент упевнений, що Європа "буде поруч" з Україною.
Напередодні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс уточнила, що її країна продовжує бути посередником у перемовинах, але залишить цю роль, якщо не буде прогресу. Чиновниці довелось внести ясність після того, як її слова помилково сприйняли як заяву про вихід Штатів з переговірного процесу.
- 27 квітня держсекретар Рубіо заявляв, що цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони займатися мирними переговорами щодо російсько-української війни.
- 1 травня держсекретар повідомив, що Трамп має ухвалити рішення, скільки ще часу на найвищих рівнях уряду американська сторона має присвятити завершенню війни РФ проти України.