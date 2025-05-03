Зеленський про заяви США: Деякі країни хочуть, щоб після перемир'я ми були самі у переговорах з РФ

Президент упевнений, що Європа "буде поруч" з Україною

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Деякі країни, напевно, хотіли б, щоб після припинення вогню Україна залишилась сам на сам з Росією у перемовному процесі. Про це, реагуючи на останні заяви США, заявив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

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"Бачите, як складно зробити навіть перший крок — встановлення припинення вогню. Уявіть собі, як будуть обговорюватись питання територій, санкцій. І тому є такі сигнали, що, напевно, після встановлення режиму тиші, деякі країни хотіти би, щоб ми з росіянами залишились сам на сам", – розповів Зеленський.

Водночас президент упевнений, що Європа "буде поруч" з Україною.

Напередодні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс уточнила, що її країна продовжує бути посередником у перемовинах, але залишить цю роль, якщо не буде прогресу. Чиновниці довелось внести ясність після того, як її слова помилково сприйняли як заяву про вихід Штатів з переговірного процесу.