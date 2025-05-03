Зеленський про зустріч з Трампом у Ватикані: Може, вона була найкоротша, але найпредметніша

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані "найкоротшою, але найпредметнішою". Про це глава держави розповів на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Президент розповів, що обговорив з Трампом угоду про надра, санкції проти Росії та посилення української протиповітряної оборони.

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх. Може, вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював", – сказав Зеленський.

Він додав, що внеском США до інвестиційного фонду з угоди про копалини можуть бути системи ППО. Глава держави висловив думку, що фонд і сама угода дають можливість захищати майбутні інвестиції США.

"Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском були системи ППО. Я йому сказав про необхідну кількість – він пообіцяв, що вони працюватимуть над цим, і це не безплатні речі, – сказав Зеленський, додавши, що хотів би мати можливість купувати зброю у США.