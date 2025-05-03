Зеленский о встрече с Трампом: Может, она была самая короткая, но самая предметная

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане "самой короткой, но самой предметной". Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.

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Президент рассказал, что обсудил с Трампом соглашение о недрах, санкции против России и усиление украинской противовоздушной обороны.

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал", – сказал Зеленский.

Он добавил, что вкладом США в инвестиционный фонд из соглашения об ископаемых могут быть системы ПВО. Глава государства выразил мнение, что фонд и само соглашение позволяют защищать будущие инвестиции США.

"Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве – он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи", – сказал Зеленский, добавив, что хотел бы иметь возможность покупать оружие у США.