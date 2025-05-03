Зеленський пояснив, чому відкинув пропозицію Путіна щодо триденного "перемир’я"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що трьох днів недостатньо для побудови наступних планів щодо закінчення війни, тому Україна готова піти на 30-денне припинення вогню з будь-якої дати. Таку думку глава держави висловив на зустрічі з журналістами, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна, передає Суспільне.

"Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня", – сказав глава держави.

Він наголосив, що допомагати Путіну ніхто не буде. Зеленський зазначив, що Україна донесла свою позицію партнерам.

У Зеленського уточнили, чи звертались якісь із країн до України щодо візиту їхніх лідерів до Москви та потенційних ударів.

"Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території РФ. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ніякі давати ми не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати", – наголосив президент.

Він припустив, що Росія може робити зі свого боку різні кроки: підпали чи підриви, а потім звинуватити Україну.

"Я сказав про це міністру закордонних справ [Андрію Сибізі], що наша позиція: ми не рекомендуємо з погляду [безпеки] відвідувати Росію", – резюмував глава держави.