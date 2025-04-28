"Чергова спроба маніпуляцій". Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо "перемир’я"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир’я" – чергова спроба маніпуляцій, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив у вечірньому відеозверненні, коментуючи пропозицію диктатора РФ.

Він нагадав, що Україна ще 11 березня відповіла позитивно на американську пропозицію повної тиші. Також Київ запропонував Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах.

"Запропонували також зробити повним і продовжити на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути США", – сказав Зеленський.

Він додав, що зараз знову чергова спроба маніпуляцій з боку Росії.

"Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", – наголосив глава держави.

Він закликав до негайного й безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Щоб було гарантовано і надійно – це те, що може дати основу реальній дипломатії", – резюмував президент.