"Очередная попытка манипуляций". Зеленский ответил на предложение Путина о "перемирии"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу "перемирия" – очередная попытка манипуляций, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в вечернем видеообращении, комментируя предложение диктатора РФ.

Он напомнил, что Украина еще 11 марта положительно ответила на американское предложение полной тишины. Также Киев предложил России прекратить удары, по меньшей мере, по гражданским объектам.

"Предложили также сделать полным и продлить на 30 дней прекращение огня на Пасху. Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть США", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас снова очередная попытка манипуляций со стороны России.

"Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать", — подчеркнул глава государства.

Он призвал к немедленному и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней.

"Чтобы было гарантировано и надежно – это то, что может дать основу реальной дипломатии", – резюмировал президент.