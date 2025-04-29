"Хочемо бачити закінчення війни". ООН прокоментувала пропозицію Путіна щодо "перемир’я"

Прапор ООН (Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

В Організації Об’єднаних Націй хочуть бачити завершення війни Росії проти України, яке б ґрунтувалося на міжнародному праві. З такою заявою виступив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир’я", передає Укрінформ.

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни. Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на Статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", – сказав Дюжаррік.

Він додав, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.

Речник генсека ООН наголосив, що в організації цінують будь-які зусилля з урегулювання війни, що відповідають "позиції, яку я висловлював багато, багато, багато, багато, багато разів".