"Хочемо бачити закінчення війни". ООН прокоментувала пропозицію Путіна щодо "перемир’я"
В Організації Об’єднаних Націй хочуть бачити завершення війни Росії проти України, яке б ґрунтувалося на міжнародному праві. З такою заявою виступив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо "перемир’я", передає Укрінформ.
"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни. Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на Статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", – сказав Дюжаррік.
Він додав, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.
Речник генсека ООН наголосив, що в організації цінують будь-які зусилля з урегулювання війни, що відповідають "позиції, яку я висловлював багато, багато, багато, багато, багато разів".
- 28 квітня 2025 року у Кремлі заявили, що Путін оголосив про "перемир'я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
- Сибіга заявив, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну, вона має негайно припинити вогонь, а не чекати до 8 травня.
- Зеленський назвав пропозицію Путіна черговою спробою маніпуляцій. Він також закликав не чекати 8 травня.