"Хотим видеть окончание войны". ООН отреагировала на предложение Путина о "перемирии"

В ООН подчеркнули, что мир должен предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины

Флаг ООН (Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

В Организации Объединенных Наций хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве. С таким заявлением выступил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу "перемирия", передает Укринформ.

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"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны. Оно должно быть принципиальным и последовательным и основываться на Уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", – сказал Дюжаррик.

Он добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Спикер генсека ООН подчеркнул, что в организации ценят любые усилия по урегулированию войны, соответствующие "позиции, которую я выражал много, много, много, много, много раз".