"Хотим видеть окончание войны". ООН отреагировала на предложение Путина о "перемирии"
В Организации Объединенных Наций хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве. С таким заявлением выступил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина по поводу "перемирия", передает Укринформ.
"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны. Оно должно быть принципиальным и последовательным и основываться на Уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", – сказал Дюжаррик.
Он добавил, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Спикер генсека ООН подчеркнул, что в организации ценят любые усилия по урегулированию войны, соответствующие "позиции, которую я выражал много, много, много, много, много раз".
- 28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
- Сибига заявил, что, если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.
- Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.