Зеленский объяснил, почему отверг предложение Путина по поводу трехдневного "перемирия"
Президент Владимир Зеленский считает, что трех дней недостаточно для построения следующих планов относительно окончания войны, поэтому Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня с любой даты. Такое мнение глава государства высказал на встрече с журналистами, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина, передает Суспільне.
"Это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь 9 мая", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что помогать Путину никто не будет. Зеленский отметил, что Украина донесла свою позицию партнерам.
У Зеленского уточнили, обращались ли какие-либо из стран к Украине по поводу визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов.
"Наша позиция очень проста относительно всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", – подчеркнул президент.
Он предположил, что Россия может делать со своей стороны разные шаги: поджоги или подрывы, а затем обвинить Украину.
"Я сказал об этом министру иностранных дел [Андрею Сибиге], что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения [безопасности] посещать Россию", – резюмировал глава государства.
- 28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
- Сибига заявил, что если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.
- Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.
- В ООН заявили, что хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве.