Зеленский объяснил, почему отверг предложение Путина по поводу трехдневного "перемирия"
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что трех дней недостаточно для построения следующих планов относительно окончания войны, поэтому Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня с любой даты. Такое мнение глава государства высказал на встрече с журналистами, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина, передает Суспільне.

"Это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь 9 мая", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что помогать Путину никто не будет. Зеленский отметил, что Украина донесла свою позицию партнерам.

У Зеленского уточнили, обращались ли какие-либо из стран к Украине по поводу визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов.

"Наша позиция очень проста относительно всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", – подчеркнул президент.

Он предположил, что Россия может делать со своей стороны разные шаги: поджоги или подрывы, а затем обвинить Украину.

"Я сказал об этом министру иностранных дел [Андрею Сибиге], что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения [безопасности] посещать Россию", – резюмировал глава государства.

  • 28 апреля 2025 года в Кремле заявили, что Путин объявил о "перемирии" с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
  • Сибига заявил, что если Россия действительно хочет завершить войну, она должна немедленно прекратить огонь, а не ждать до 8 мая.
  • Зеленский назвал предложение Путина очередной попыткой манипуляций. Он также призвал не ждать 8 мая.
  • В ООН заявили, что хотят видеть завершение войны России против Украины, которое основывалось бы на международном праве.
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