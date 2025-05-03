Зеленский объяснил, почему отверг предложение Путина по поводу трехдневного "перемирия"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что трех дней недостаточно для построения следующих планов относительно окончания войны, поэтому Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня с любой даты. Такое мнение глава государства высказал на встрече с журналистами, комментируя предложение российского диктатора Владимира Путина, передает Суспільне.

"Это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь 9 мая", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что помогать Путину никто не будет. Зеленский отметил, что Украина донесла свою позицию партнерам.

У Зеленского уточнили, обращались ли какие-либо из стран к Украине по поводу визита их лидеров в Москву и потенциальных ударов.

"Наша позиция очень проста относительно всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", – подчеркнул президент.

Он предположил, что Россия может делать со своей стороны разные шаги: поджоги или подрывы, а затем обвинить Украину.

"Я сказал об этом министру иностранных дел [Андрею Сибиге], что наша позиция: мы не рекомендуем с точки зрения [безопасности] посещать Россию", – резюмировал глава государства.