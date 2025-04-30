Си Цзиньпин, Фицо, Вучич, Додик и другие: кто приедет в Москву на 9 мая

Путин объявил о перемирии в день 80-й годовщины "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне" с 8 по 11 мая

Владимир Путин (Фото: ЕРА/ALEXANDER KAZAKOV)

В 2025 году для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока. Среди них – премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер Си принял приглашение от Путина еще в феврале. Фицо еще в прошлом году изъявлял желание приехать на 9 мая в Москву.

От Европы на "параде Победы" также будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской Милорад Додик.

Среди приглашенных на празднование 9 мая также ожидаются и другие высокопоставленные должностные лица:

→ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;

→ президент Венесуэлы Николас Мадуро;

→ лидер Палестины Махмуд Аббас;

→ бывший президент Вьетнама То Лама;

→ президент Кубы Мигель Диас-Канель;

→ и.о. президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;

→ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также Путин ожидает прибытия:

→ президента Абхазии Бадры Гунбы;

→ президента Азербайджана Ильхама Алиева;

→ беларуского диктатора Александра Лукашенко;

→ президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева;

→ президента Кыргызстана Садыра Жапарова;

→ президента Узбекистана Шавката Мирзиоева;

→ президента Таджикистана Эмомали Рахмона;

→ президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

21 февраля французское издание Le Point сообщало со ссылкой на неназванных собеседников, что на параде в Москве 9 мая ожидается "важный гость", а именно президент США Дональд Трамп.