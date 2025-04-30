Си Цзиньпин, Фицо, Вучич, Додик и другие: кто приедет в Москву на 9 мая
Владимир Путин (Фото: ЕРА/ALEXANDER KAZAKOV)

В 2025 году для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока. Среди них – премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер Си принял приглашение от Путина еще в феврале. Фицо еще в прошлом году изъявлял желание приехать на 9 мая в Москву.

От Европы на "параде Победы" также будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской Милорад Додик.

Среди приглашенных на празднование 9 мая также ожидаются и другие высокопоставленные должностные лица:

→ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
→ президент Венесуэлы Николас Мадуро;
→ лидер Палестины Махмуд Аббас;
→ бывший президент Вьетнама То Лама;
→ президент Кубы Мигель Диас-Канель;
→ и.о. президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре;
→ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также Путин ожидает прибытия:

→ президента Абхазии Бадры Гунбы;
→ президента Азербайджана Ильхама Алиева;
→ беларуского диктатора Александра Лукашенко;
→ президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева;
→ президента Кыргызстана Садыра Жапарова;
→ президента Узбекистана Шавката Мирзиоева;
→ президента Таджикистана Эмомали Рахмона;
→ президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

21 февраля французское издание Le Point сообщало со ссылкой на неназванных собеседников, что на параде в Москве 9 мая ожидается "важный гость", а именно президент США Дональд Трамп.

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