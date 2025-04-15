Поездка Вучича в Москву 9 мая может сорвать вступление Сербии в Евросоюз – FT
В Евросоюзе предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его визит в Москву на парад 9 мая может сорвать вступление страны в блок. Об этом пишет Financial Times.
По информации журналистов, Вучич намерен приехать в Москву на парад и даже передать военную технику. В ответ европейские чиновники подчеркнули, что участие в мероприятии, на котором будут присутствовать воевавшие против Украины российские оккупанты, противоречит требованиям для вступления в ЕС.
Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевиов заявил: "Нам нужно убедиться, что они понимают, что определенные решения стоят дорого. Следствием этого является то, что они не присоединятся к Европейскому Союзу".
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо выступил против ЕС из-за запрета для членов блока и кандидатов на вступление посещать парад в Москве 9 мая. Он заявил, что так или иначе поедет в российскую столицу, потому что "никто не может указывать", что ему делать.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.