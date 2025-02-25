Вучич извинился за поддержку Украины в ООН. Говорит, был уставшим

По словам президента Сербии, Белград должен был воздержаться при голосовании за европейскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН

Александр Вучич (Фото: Noemi Bruzak/EPA)

Сербия случайно поддержала европейскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, где Россию называют агрессором. Об этом президент страны Александр Вучич заявил в эфире канала Happy.



Он извинился за голосование и объяснил его усталостью.

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По словам Вучича, Сербия ошиблась и должна была воздержаться при голосовании за европейскую резолюцию, несмотря на возможную потерю главой страны "расположения или политических баллов" в Европейском Союзе.

"Я считаю, что Сербия сегодня сделала ошибку. Я прошу прощения перед гражданами Сербии за это и беру вину на себя, потому что, наверное, устал и не могу все успеть", – сказал президент Сербии.

Вучич заявил, что в этой ситуации ему некого обвинять, кроме себя. Также он сказал, что европейская резолюция описывалась такой, которая позволила б Сербии подтвердить собственные позиции относительно территориальной целостности Украины.

"Объяснение, которое я услышал потом, было о том, что мы бы подтвердили наши позиции относительно территориальной целостности. Мы бы не отрицали их и воздержались", – рассказал президент Сербии.

Касательно американской резолюции Генассамблеи ООН, где не осуждалась агрессия России против Украины, Вучич назвал голосование правильным – Сербия воздержалась.

"Я не думаю, что мы должны потакать любой власти – ни россиянам, ни американцам", – подытожил президент Сербии.

Европейскую резолюцию Генассамблеи ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину поддержали 93 страны. США и Россия проголосовали против нее.

Такое же количество стран поддержало американскую резолюцию. Украина воздержалась во время голосования. То же сделали и США.