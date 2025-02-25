Вучич перепросив за підтримку України в ООН. Каже, був втомлений

За словами президента Сербії, Белград мав утриматися під час голосування за європейську резолюцію Генеральної асамблеї ООН

Александр Вучич (Фото: Noemi Bruzak/EPA)

Сербія випадково підтримала європейську резолюцію Генеральної асамблеї ООН, де Росію називають агресором. Про це президент країни Александр Вучич заявив в ефірі каналу Happy.



Він попросив вибачення за голосування і пояснив його втомою.



За словами Вучича, Сербія помилилась і мала утриматись під час голосування за європейську резолюцію, не дивлячись на можливу втрату очільником країни "прихильності або політичних балів" в Європейському Союзі.

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я прошу вибачення перед громадянами Сербії за це і беру провину на себе, бо, мабуть, втомився і не можу все встигнути", – сказав президент Сербії.

Вучич заявив, що в цій ситуації йому нема кого звинувачувати, крім себе. Також він сказав, що європейська резолюція описувалась такою, котра дала б Сербії змогу підтвердити власні позиції щодо територіальної цілісності України.

"Пояснення, яке я почув потім, було про те, що ми підтвердили б наші позиції щодо територіальної цілісності. Ми б не заперечували їх і утрималися", – розповів президент Сербії.

Стосовно американської резолюції Генасамблеї ООН, де не засуджувалась агресія Росії проти України, Вучич назвав голосування правильним – Сербія утрималась.

"Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій владі – ні росіянам, ні американцям", – підсумував президент Сербії.

Європейську резолюцію Генасамблеї ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії до України підтримали 93 країни. США і Росія проголосували проти неї.

Така ж кількість країн підтримала американську резолюцію. Україна утрималась під час голосування. Те ж саме зробили і США.