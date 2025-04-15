Поїздка Вучича до Москви 9 травня може зірвати вступ Сербії до Євросоюзу – FT

Вучич має намір приїхати до Москви на парад і навіть передати військову техніку. Але у Брюсселі попередили його, що це може "дорого коштувати"

Александар Вучич з георгіївською стрічкою (Фото: ЕРА)

У Євросоюзі попередили президента Сербії Александара Вучича, що його візит до Москви на парад 9 травня може зірвати вступ країни до блоку. Про це пише Financial Times.

За інформацією журналістів, Вучич має намір приїхати до Москви на парад і навіть передати військову техніку. У відповідь європейські чиновники підкреслили, що участь у заході, на якому будуть присутні російські окупанти, які воювали проти України, суперечить вимогам для вступу до ЄС.

Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов заявив: "Нам потрібно переконатися, що вони розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу".

Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти ЄС через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. Він заявив, що так чи інакше поїде до російської столиці, бо "ніхто не може вказувати", що йому робити.