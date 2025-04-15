Поїздка Вучича до Москви 9 травня може зірвати вступ Сербії до Євросоюзу – FT
У Євросоюзі попередили президента Сербії Александара Вучича, що його візит до Москви на парад 9 травня може зірвати вступ країни до блоку. Про це пише Financial Times.
За інформацією журналістів, Вучич має намір приїхати до Москви на парад і навіть передати військову техніку. У відповідь європейські чиновники підкреслили, що участь у заході, на якому будуть присутні російські окупанти, які воювали проти України, суперечить вимогам для вступу до ЄС.
Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Джонатан Всевіов заявив: "Нам потрібно переконатися, що вони розуміють, що певні рішення коштують дорого. Наслідком є те, що вони не приєднаються до Європейського Союзу".
Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти ЄС через заборону для членів блоку та кандидатів на вступ відвідувати парад у Москві 9 травня. Він заявив, що так чи інакше поїде до російської столиці, бо "ніхто не може вказувати", що йому робити.
- 14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.
- Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.