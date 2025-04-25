МЗС про іноземні війська на параді РФ: Маршуватимуть пліч-о-пліч із воєнними злочинцями

Міністерство закордонних справ застерегло від участі у так званому параді перемоги у Москві

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Міністерство закордонних справ вважає, що російські військові, які візьмуть участь у так званому параді на Красній площі 9 травня у Москві, є вірогідними учасниками воєнних злочинів в Україні, й застерегло війська інших країн від участі у російських урочистостях до річниці перемоги у Другій світовій війні. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Ми вважаємо, що російські військові, які будуть маршувати по Красній площі 9 травня, не лише не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом, а є цілком вірогідно учасниками воєнних злочинів проти українців у ході російської агресії", – сказав він.

Він застеріг іноземних військових, насамперед сербських, про участь яких у параді було оголошено раніше, від цього.

"Будь-які іноземні військові, які планують брати участь в цьому параді, мають бути свідомими того, що вони цілком вірогідно будуть маршувати пліч-о-пліч з людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом, а це, до речі, не лише росіяни, це не має", – наголосив Тихий.

Він нагадав, що у Другій світовій воювали понад 6 млн українців, з яких 3 млн загинули. Також Україна втратила 5 млн цивільного населення.

"Будь-хто – я передусім маю на увазі Росію, – хто вирішить применшити роль України як однієї з країн та одного з народів, які вибороли перемогу над нацизмом, цинічно маніпулює та викривлює історичну правду", – заявив Тихий, наголосивши, що "дійство на Красній площі" є частиною цієї маніпуляції.