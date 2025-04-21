В Вашингтоне впервые за несколько лет хотят провести шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" (Иллюстративное фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

В Вашингтоне россияне планируют впервые за несколько лет провести шествие "Бессмертного полка" и приурочить это к 80-летию завершения "Великой отечественной" (Второй мировой) войны. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на буклет организаторов.

Мероприятие планируют начать 3 мая в 15:30 (08:30 по Киеву) в Лафайет-сквере рядом с комплексом Белого дома. Участники с портретами "своих героев" под "оркестр и песни" должны пройти по Пенсильвания Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

У мемориала обещают "небольшой концерт".

Отмечается, что подобное мероприятие должно быть согласовано с местными властями и без разрешения проводить его запрещено. Собеседники, знакомые с планами мероприятия, сообщили, что якобы организаторы уже получили соответствующее разрешение.

На официальный запрос украинских журналистов по этому поводу в Столичном управлении полиции в Вашингтоне не ответили.

Фото: Укринформ

Справка. "Бессмертный полк" – российская пропагандистская общественная организация зарегистрирована в 2011 году. Ею проводятся одноименные акции-марши с портретами и выступлениями-чествованиями участников войны как на территории России, так и в других странах.