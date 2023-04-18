В России отменили пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". О причинах молчат – росСМИ
Российская пропагандистская акция "Бессмертный полк" не будет проводиться на улицах России и оккупированных ею украинских территорий в этом году. Об этом сообщают пропагандисты РФ со ссылкой на организаторов.
Депутат нелегитимной госдумы РФ и соорганизатор акции Елена Цунаева сообщила, что в этом году очное шествие не состоится. Она предлагает россиянам разместить фото родственников-участников Второй мировой войны в соцсетях, на одежде, автомобилях и на сайте акции.
О причинах отказа от "ходьбы" россияне молчат.
"Бессмертный полк" – это ежегодное пропагандистское массовое шествие, которое проводили в России на 9 мая. В этом году россияне "из соображений безопасности" упраздняют массовые акции на оккупированных территориях и в приграничных областях РФ. В некоторых регионах предлагают смешанный формат празднования, пишут росСМИ.
- В мае 2022 года в Казахстане отказались от "Бессмертного полка" и георгиевской ленты.
- 10 апреля 2023 года в российских Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая из-за соображений безопасности.
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