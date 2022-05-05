В Казахстане больше не будет "Бессмертного полка" и запрещена георгиевская лента

В Казахстане решили переименовать шествие "Бессмертный полк". В этом году она состоится под названием "Поклонимся героям" (Батырларға тағзым), сообщают казахстанские медиа.

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Сама акция состоится в обычном формате – с портретами ветеранов Второй мировой войны.

Организаторы шествия в Алматы попросили людей, которые на него придут, не политизировать событие. Участников акции попросили прийти без провоцирующей символики (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т.п.) и государственные флаги других государств.

"9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в течение которых можно заниматься политикой, пиариться", – сказал председатель координационного совета Мурат Абдушкуров.

22 февраля Казахстан заявил, что не будет признавать "независимость" ОРДЛО и не будет отправлять туда миротворцев Организации договора коллективной безопасности.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло, что после начала войны Россия пыталась втянуть Казахстан и другие страны ОДКБ в конфликт, но это не удалось.

Андрей Водяный

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