UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Казахстане больше не будет "Бессмертного полка" и запрещена георгиевская лента

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 14:23
В Казахстане больше не будет
Фото: azh.kz

В Казахстане решили переименовать шествие "Бессмертный полк". В этом году она состоится под названием "Поклонимся героям" (Батырларға тағзым), сообщают казахстанские медиа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сама акция состоится в обычном формате – с портретами ветеранов Второй мировой войны.

Организаторы шествия в Алматы попросили людей, которые на него придут, не политизировать событие. Участников акции попросили прийти без провоцирующей символики (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т.п.) и государственные флаги других государств.

"9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в течение которых можно заниматься политикой, пиариться", – сказал председатель координационного совета Мурат Абдушкуров.

  • 22 февраля Казахстан заявил, что не будет признавать "независимость" ОРДЛО и не будет отправлять туда миротворцев Организации договора коллективной безопасности.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло, что после начала войны Россия пыталась втянуть Казахстан и другие страны ОДКБ в конфликт, но это не удалось.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бессмертный полк 9 мая казахстан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 