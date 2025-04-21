У Вашингтоні вперше за кілька років хочуть провести ходу "Безсмертного полку"

Хода "Безсмертного полку" (Ілюстративне фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

У Вашингтоні росіяни планують вперше за кілька років провести ходу "Безсмертного полку" та приурочити це до 80 річниці завершення "великої вітчизняної" (Другої світової) війни. Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на буклет організаторів.

Зазначається, що захід планують розпочати 3 травня о 15:30 (08:30 за Києвом) у Лафайет-сквері, що поруч із комплексом Білого дому. Учасники з портретами "своїх героїв" під "оркестр і пісні" мають пройти по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.

Біля меморіалу обіцяють "невеликий концерт".

Зазначається, що подібний захід має бути узгоджений із місцевою владою і без дозволу проводити його заборонено. Співрозмовники, знайомі з планами заходу, повідомили, що нібито організатори вже отримали відповідний дозвіл.

На офіційний запит українських журналістів щодо цього у Столичному управлінні поліції в місті Вашингтон не відповіли.

Фото: Укрінформ

Довідка. "Безсмертний полк" – російська пропагандистська громадська організація зареєстрована у 2011 році. Нею проводяться однойменні акції-марші з портретами та виступами-вшануваннями учасників війни як на території Росії, так і в інших країнах.