Вучич поедет в Москву на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что примет участие в параде в Москве 9 мая, несмотря на предупреждение Европейского Союза о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Про это сообщает Associated Press.
Вучич заявил, что не изменил своего мнения и готов к дальнейшему давлению.
"В ближайшее время мы будем испытывать давление в связи с мероприятием в Москве, в котором объявили о своем участии", – сказал он.
Президент Сербии сообщил, что одно из военных подразделений Сербии примет участие в параде 9 мая на Красной площади. Он добавил, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.
Как отмечает агентство, визит Вучича в Москву фактически продемонстрирует его поддержку Кремля в российско-украинской войне.
Президент Сербии имеет тесные отношения с Россией и отказался вводить санкции Запада против Москвы, что почти полностью приостановило переговоры о вступлении страны в ЕС.
Он обращался за помощью России в борьбе со студенческими протестами, охватившими страну после обвала крыши в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, что привело к гибели 16 человек.
Так, по его просьбе Федеральная служба безопасности РФ проверяла жалобы протестующих в Белграде, что власти использовали против них ультразвуковое оружие.
"ФСБ России категорически пришла к выводу, что никакого звукового оружия не было", – заявил Вучич.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Для Сербии предупреждение Каллас может означать срыв вступления страны в блок.