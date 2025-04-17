Вучич поедет в Москву на 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС

Визит президента Сербии в Россию фактически продемонстрирует его поддержку Кремля в российско-украинской войне

Александр Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что примет участие в параде в Москве 9 мая, несмотря на предупреждение Европейского Союза о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Про это сообщает Associated Press.

Вучич заявил, что не изменил своего мнения и готов к дальнейшему давлению.

"В ближайшее время мы будем испытывать давление в связи с мероприятием в Москве, в котором объявили о своем участии", – сказал он.

Президент Сербии сообщил, что одно из военных подразделений Сербии примет участие в параде 9 мая на Красной площади. Он добавил, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

Как отмечает агентство, визит Вучича в Москву фактически продемонстрирует его поддержку Кремля в российско-украинской войне.

Президент Сербии имеет тесные отношения с Россией и отказался вводить санкции Запада против Москвы, что почти полностью приостановило переговоры о вступлении страны в ЕС.

Он обращался за помощью России в борьбе со студенческими протестами, охватившими страну после обвала крыши в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, что привело к гибели 16 человек.

Так, по его просьбе Федеральная служба безопасности РФ проверяла жалобы протестующих в Белграде, что власти использовали против них ультразвуковое оружие.

"ФСБ России категорически пришла к выводу, что никакого звукового оружия не было", – заявил Вучич.