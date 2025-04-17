Вучич поїде в Москву на 9 травня, попри попередження ЄС
Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що візьме участь у параді в Москві 9 травня, попри попередження Європейського Союзу про неприпустимість такого візиту для країни-кандидата до блоку. Про це повідомляє Associated Press.
Вучич заявив, що не змінив своєї думки та готовий до подальшого тиску.
"Найближчим часом ми відчуватимемо тиск у зв’язку з заходом у Москві, в якому оголосили про свою участь", – сказав він.
Президент Сербії повідомив, що один із військових підрозділів Сербії візьме участь у параді 9 травня на Червоній площі. Він додав, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.
Як зазначає агентство, візит Вучича до Москви фактично продемонструє його підтримку Кремля у російсько-українській війні.
Президент Сербії має тісні відносини з Росією та відмовився запроваджувати санкції Заходу проти Москви, що майже повністю призупинило переговори про вступ країни до ЄС.
Він звертався по допомогу Росії у боротьбі зі студентськими протестами, які охопили країну після обвалу даху у місті Новий Сад в листопаді 2024 року, що призвело до загибелі 16 людей.
Так, на його прохання Федеральна служба безпеки РФ перевіряла скарги протестувальників у Белграді, що влада використала проти них ультразвукову зброю.
"ФСБ Росії категорично прийшла до висновку, що жодної звукової зброї не було", – заявив Вучич.
- 14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня та не здійснювати візити до РФ.
- Того ж дня очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни – члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві.
- Для Сербії попередження Каллас може означати зрив вступу країни до блоку.