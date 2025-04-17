Вучич поїде в Москву на 9 травня, попри попередження ЄС

Візит президента Сербії до Росії фактично продемонструє його підтримку Кремля у російсько-українській війні

Александар Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що візьме участь у параді в Москві 9 травня, попри попередження Європейського Союзу про неприпустимість такого візиту для країни-кандидата до блоку. Про це повідомляє Associated Press.

Вучич заявив, що не змінив своєї думки та готовий до подальшого тиску.

"Найближчим часом ми відчуватимемо тиск у зв’язку з заходом у Москві, в якому оголосили про свою участь", – сказав він.

Президент Сербії повідомив, що один із військових підрозділів Сербії візьме участь у параді 9 травня на Червоній площі. Він додав, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.

Як зазначає агентство, візит Вучича до Москви фактично продемонструє його підтримку Кремля у російсько-українській війні.

Президент Сербії має тісні відносини з Росією та відмовився запроваджувати санкції Заходу проти Москви, що майже повністю призупинило переговори про вступ країни до ЄС.

Він звертався по допомогу Росії у боротьбі зі студентськими протестами, які охопили країну після обвалу даху у місті Новий Сад в листопаді 2024 року, що призвело до загибелі 16 людей.

Так, на його прохання Федеральна служба безпеки РФ перевіряла скарги протестувальників у Белграді, що влада використала проти них ультразвукову зброю.

"ФСБ Росії категорично прийшла до висновку, що жодної звукової зброї не було", – заявив Вучич.