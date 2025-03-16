У Сербії масштабні антиурядові протести. Вучич погодився на вибори за три-чотири місяці

Александар Вучич (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність провести вибори у найближчі три-чотири місяці, якщо цього вимагає опозиція. Це сталося після того, як напередодні на вулиці Белграда з антиурядовими протестами вийшли сотні тисяч людей, передає DW.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Основною вимогою протестувальників була відставка Вучича. "Кістяк" протестної хвилі складають студенти, але до них приєдналися лікарі, вчителі, байкери, ветерани, а також фермери, які влаштували марш, прибувши до Белграда на тракторах.

Міська влада 15 березня скасувала роботу громадського транспорту, посилаючись на питання громадської безпеки. Однак це не завадило демонстрантам – за даними журналістів, деякі з них дісталися міста пішки. Крім того, частина учасників акції прибула напередодні ввечері.

JUST IN: 🇷🇸 Huge crowds fill Belgrade, Serbia, demanding President Vučić’s resignation.



🔹 Mass protests – Thousands rallying against the government.



🔹 Media silence – Limited Western coverage despite scale.



🔹 Public outrage – Corruption allegations fueling dissent. pic.twitter.com/cNW7e2hYyV — Asia Nexus (@Asianexus) March 15, 2025

Щоб підсилити напруженість, прихильники Вучича встановили наметове містечко в центрі Белграда. Серед них були колишні бойовики та футбольні хулігани. Телеканал N1 показав кадри, як десятки молодиків у бейсболках заходять до табору.

Також під час протесту в белградському районі Жарково стався інцидент: водій BMW збив трьох людей, провізши одну з потерпілих на капоті. Постраждали 18-річний хлопець і дві жінки, 49 і 55 років. У них діагностували легкі травми. Водія затримали, він чинив опір поліції.

У зверненні на YouTube-каналі Novosti Вучич заявив, що вибори принесуть йому ще більш переконливу перемогу. Він звинуватив опозиційні медіа в спробі організувати "кольорову революцію" та запевнив, що уряд не втручатиметься в автономію університетів і виділив студентам, які беруть участь у протестах, безплатні приміщення для зустрічей.

ДОВІДКА Протести під гаслом "15 за 15" тривають з 1 листопада 2024 року, коли в Новому Саді обвалився бетонний навіс на залізничній станції, забравши життя 15 людей. Молодь звинуватила уряд Вучича у корупції та нехтуванні безпекою, вимагаючи розслідування. Мітинги стали регулярними. Міністр МВС Івіца Дачич повідомив, що 14 березня затримали 13 осіб, зокрема шістьох опозиціонерів, яких підозрюють у спробі перевороту. Протести під гаслом "15 за 15" тривають з 1 листопада 2024 року, коли в Новому Саді обвалився бетонний навіс на залізничній станції, забравши життя 15 людей. Молодь звинуватила уряд Вучича у корупції та нехтуванні безпекою, вимагаючи розслідування. Мітинги стали регулярними. Міністр МВС Івіца Дачич повідомив, що 14 березня затримали 13 осіб, зокрема шістьох опозиціонерів, яких підозрюють у спробі перевороту.

Прем'єр Сербії Мілош Вуцевіч став найвищим чиновником, який 29 січня пішов у відставку після обвалу даху на залізничній станції в місті Новий Сад у листопаді 2024-го, в результаті чого загинули 15 людей. Це спровокувало місяці демонстрацій.

Відставка Вуцевіча дестабілізувала уряд Вучича, опозиція почала закликати до формування нового тимчасового уряду.