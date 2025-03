У Сербії масштабні антиурядові протести. Вучич погодився на вибори за три-чотири місяці

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність провести вибори у найближчі три-чотири місяці, якщо цього вимагає опозиція. Це сталося після того, як напередодні на вулиці Белграда з антиурядовими протестами вийшли сотні тисяч людей, передає DW.

Основною вимогою протестувальників була відставка Вучича. "Кістяк" протестної хвилі складають студенти, але до них приєдналися лікарі, вчителі, байкери, ветерани, а також фермери, які влаштували марш, прибувши до Белграда на тракторах.

Міська влада 15 березня скасувала роботу громадського транспорту, посилаючись на питання громадської безпеки. Однак це не завадило демонстрантам – за даними журналістів, деякі з них дісталися міста пішки. Крім того, частина учасників акції прибула напередодні ввечері.

JUST IN: 🇷🇸 Huge crowds fill Belgrade, Serbia, demanding President Vučić’s resignation.



🔹 Mass protests – Thousands rallying against the government.



🔹 Media silence – Limited Western coverage despite scale.



🔹 Public outrage – Corruption allegations fueling dissent. pic.twitter.com/cNW7e2hYyV