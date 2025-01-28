Прем'єр Сербії подав у відставку на тлі протестів

Причиною відставки є протести, які почалися у Сербії в листопаді через обвалення бетонного навісу у залізничному вокзалі. Тоді загинули 15 людей

Мілош Вучевич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Прем'єр Сербії Мілош Вучевич 28 січня оголосив про відставку на тлі багатотисячних протестів, які розпочалися через обвалення бетонного навісу над входом у будівлю залізничного вокзалу в місті Нові-Сад під Белградом. Про це повідомляє сербське видання Politika.

"Тінь кинула велика трагедія в Нові-Саді, і з цього моменту Сербія, здавалося, загрузла в цій катастрофі", – сказав Вучевич на пресконференції.

На його думку, розкол у сербському суспільстві був спровокований зовнішніми силами, а руйнування вокзалу в Нові-Саді стало приводом для "політичних маніпуляцій".

"Нерозуміння одне одного, незліченні суперечки і конфлікти по всій Сербії. Хоч би як ми закликали до заспокоєння пристрастей, за ними завжди слідує якесь зло. Щось сталося в сценарії. Ніби якась невидима рука створила новий інцидент і створила напруженість у суспільстві", – заявив Вучевич.

Він додав, що разом з президентом Сербії Александаром Вучичем він спілкувався з мером Нового Саду Міланом Джуричем, і сьогодні той подасть у відставку.

1 листопада 2024 року на залізничному вокзалі міста Нові-Сад обвалився бетонний навіс, у результаті чого 15 людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Через три дні міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч подав у відставку.