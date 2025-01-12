Вучич запропонував провести переговори Трампа з Путіним у Сербії

Сербія по суті знаходиться поза обома блоками – і НАТО, і ОДКБ, залишаючись дійсно самостійною та незалежною державою, аргументує Вучич

Александар Вучич (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Сербії Александар Вучич запропонував провести переговори обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у своїй країні. Його цитує сербська служба Euronews.

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"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно сказати, що Сербія зацікавлена бути місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", – сказав Вучич.

Аргументуючи це рішення, він наголосив, що "Сербія не просто формально перебуває поза військовими блоками, як деякі інші країни, що пропонують свою територію, Сербія по суті знаходиться поза обома блоками – і НАТО, і ОДКБ, залишаючись дійсно самостійною та незалежною державою".