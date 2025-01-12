Вучич предложил провести переговоры Трампа с Путиным в Сербии

Сербия по сути находится вне обоих блоков – и НАТО, и ОДКБ, оставаясь действительно самостоятельным и независимым государством, аргументирует Вучич

Александар Вучич (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Президент Сербии Александар Вучич предложил провести переговоры избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в своей стране. Его цитирует сербская служба Euronews.

"Поскольку я вижу, что некоторые люди предлагают свое место для встречи Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально сказать, что Сербия заинтересована быть местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", – сказал Вучич.

Аргументируя это решение, он подчеркнул, что "Сербия не просто формально находится вне военных блоков, как некоторые другие страны, предлагающие свою территорию, Сербия по сути находится вне обоих блоков – и НАТО, и ОДКБ, оставаясь действительно самостоятельным и независимым государством".