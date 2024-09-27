Президент Сербии Вучич считает, что война в Украине завершится "корейским сценарием"

Сербский лидер допустил, что по состоянию на сегодня "мира быть не может"

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербии Александар Вучич считает, что российско-украинская война может завершиться по "корейскому сценарию", но это будет "не скоро". Об этом он заявил в интервью журналистам Informer.

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"Я впервые это публично говорю, в конце концов, будет мир на достигнутых линиях, по корейскому сценарию", – сказал сербский лидер.

В то же время, он убежден: пока в Украине будет продолжаться "борьба за каждое село и город" без быстрых решений по завершению конфликта. Он добавил, что по состоянию на сегодня "мира быть не может, потому что сейчас россияне уничтожают, они имеют психологическое преимущество на украинском поле боя".

Также, по мнению сербского президента, вопрос Украины не является приоритетным для США. Основные проблемы, волнующие американцев, касаются "миграции, экономики и здравоохранения". Кроме того, он упомянул кандидата в лидеры Соединенных Штатов Дональда Трампа, который, по мнению Вучича, "ориентирован на бизнес" и будет "искать решения" по поводу войны.

СПРАВКА Корейский сценарий завершения войны означает замороженный конфликт без полного мирного урегулирования, как это произошло после Корейской войны 1950-1953 годов. Тогда боевые действия прекратились благодаря перемирию, но официальный мирный договор не подписали, и Корея осталась разделенной на Север и Юг. В контексте современных конфликтов этот сценарий предполагает прекращение боевых действий без окончательного разрешения спорных вопросов или изменения территориальных границ. Корейский сценарий завершения войны означает замороженный конфликт без полного мирного урегулирования, как это произошло после Корейской войны 1950-1953 годов. Тогда боевые действия прекратились благодаря перемирию, но официальный мирный договор не подписали, и Корея осталась разделенной на Север и Юг. В контексте современных конфликтов этот сценарий предполагает прекращение боевых действий без окончательного разрешения спорных вопросов или изменения территориальных границ.

Еще в 2022 году начальник ГУР Буданов говорил, что РФ попытается установить линию разделения между неоккупированными и оккупированными регионами Украины по "корейскому" сценарию.

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