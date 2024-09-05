Вице-премьер Сербии заверил Путина: Белград – союзник Москвы. Вучич говорил обратное

Александар Вулин заявил, что Россия для Сербии – не только стратегический партнер, но и союзник

Александр Вулин (Фото: ЕРА)

Вице-премьер Сербии Александар Вулин на полях экономического форума во Владивостоке заявил, что Белград является "стратегическим партнером" и союзником России. Ранее президент страны Александар Вучич отрицал "тесные связи" с диктатором Владимиром Путиным.

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"Россия для Сербии – не только стратегический партнер, но и союзник, заставляющий Запад то и дело усиливать давление на Белград", – заявил Вулин.

Он заверил Путина, что Сербия "никогда не станет членом НАТО, никогда не введет санкции против Российской Федерации и никогда не позволит реализовывать какие-либо антироссийские действия со своей территории".

Еще 1 сентября сербский лидер Вучич отрицал, что поддерживает тесные связи с российским диктатором. Он уверял, что не общался с ним с того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это своими экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней.

В то же время, Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов Киеву через посредников.

В начале апреля 2024 стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более 1 млрд грн.

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