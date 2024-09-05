Віцепрем'єр Сербії запевнив Путіна, що Белград є союзником Москви. Вучич говорив зворотне

Александар Вулін заявив, що Росія для Сербії – не тільки стратегічний партнер, а й союзник

Александар Вулін (Фото: ЕРА)

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін на полях економічного форуму у Владивостоці заявив, що Белград є "стратегічним партнером" та союзником Росії. Раніше президент країни Александар Вучич заперечував "тісні зв'язки" з диктатором Володимиром Путіним.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Росія для Сербії – не тільки стратегічний партнер, а й союзник, що змушує Захід раз по раз посилювати тиск на Белград", – заявив Вулін.

Він запевнив Путіна, що Сербія "ніколи не стане членом НАТО, ніколи не запровадить санкції проти Російської Федерації та ніколи не дозволить реалізовувати будь-які антиросійські дії зі своєї території".

Ще 1 вересня сербський лідер Вучич заперечував, що підтримує тісні зв'язки з російським диктатором. Він запевняв, що не спілкувався з ним з того моменту, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.

Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів Києву через посередників.

На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад 1 млрд грн.

Читайте також: Прем’єр Сербії: Країна продовжить продавати зброю Заходу, навіть якщо її передаватимуть Україні