Вучич заявив, що не спілкувався з Путіним з 2022 року. Пояснив позицію Сербії щодо РФ
Президент Сербії Александар Вучич заперечив, що підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він запевняє, що не спілкувався з ним з того моменту, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, передає Radio Free Europe.
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Вучич заявив, що вже два з половиною роки не спілкувався з Путіним, починаючи з моменту великого російського вторгнення в Україну. Він підкреслив, що Сербія не намагається "сидіти на двох стільцях" і продовжує свій шлях до вступу в Євросоюзу.
Водночас Вучич визнав, що в Сербії традиційно позитивне ставлення до Росії, і він не соромиться цього. За його словами, хоча члени країн ЄС не погоджуються з позицією Сербії, яка, на відміну від більшості інших кандидатів на вступ, не ввела санкції проти Росії, "вони розуміють позицію Белграда".
- Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.
- Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів Києву через посередників.
- На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад 1 млрд грн.
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