Вучич заявив, що не спілкувався з Путіним з 2022 року. Пояснив позицію Сербії щодо РФ

Сербський лідер визнав, що у його країни стабільно позитивне ставлення до Росії, але Белград "не намагається всидіти на двох стільцях"

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александар Вучич заперечив, що підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. Він запевняє, що не спілкувався з ним з того моменту, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, передає Radio Free Europe.

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Вучич заявив, що вже два з половиною роки не спілкувався з Путіним, починаючи з моменту великого російського вторгнення в Україну. Він підкреслив, що Сербія не намагається "сидіти на двох стільцях" і продовжує свій шлях до вступу в Євросоюзу.

Водночас Вучич визнав, що в Сербії традиційно позитивне ставлення до Росії, і він не соромиться цього. За його словами, хоча члени країн ЄС не погоджуються з позицією Сербії, яка, на відміну від більшості інших кандидатів на вступ, не ввела санкції проти Росії, "вони розуміють позицію Белграда".

Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.

Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів Києву через посередників.

На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад 1 млрд грн.

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