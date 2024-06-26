Прем’єр Сербії: Країна продовжить продавати зброю Заходу, навіть якщо її передаватимуть Україні

Мілош Вучевич заявив, що це не сербський внесок одній зі сторін конфлікту

Мілош Вучевич (Фото: EPA)

Сербія продовжить продавати зброю країнам Заходу, навіть якщо потім її передаватимуть Україні. Про це в інтерв’ю виданню AFP повідомив прем’єр-міністр країни Мілош Вучевич, передає The Barron's.

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Політик, захищаючи право країни продавати боєприпаси західним покупцям, які ймовірно постачають їх Києву, заявив що Сербія не бере участі у війні. За його словами, це не сербський внесок одній зі сторін конфлікту.

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США. Це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна", – наголосив Вучевич.

22 червня видання Financial Times писало, що Сербія активно продає боєприпаси на Захід, розуміючи, що вони потім опиняться в Україні. За оцінками газети, йдеться про постачання на суму приблизно 800 млн євро.

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що його країна активно експортує снаряди.

"У нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з ними зрештою роблять – це їхня справа", – сказав Вучич.

Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею.

Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів Києву через посередників.

На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад 1 млрд грн.

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