До кінця року Україна отримає 500 000 артснарядів в межах чеської ініціативи – Euractiv

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

До кінця 2024 року Збройні Сили України отримають близько 500 000 артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи. Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на неназваних чеських посадовців.

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За словами співрозмовників видання, подальші постачання боєприпасів заплановані на липень. Деталей щодо кількості артснарядів в межах другої партії вони не розкрили. Водночас Чехія не розголошує, де саме купує боєприпаси для ЗСУ.

25 червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

Загалом початково йшлося про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Але у березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів. У квітні президент Чехії Петр Павел казав, що Прага знайшла понад 1 млн артснарядів у третіх країнах, які можна придбати для ЗСУ.

До ініціативи Чехії з закупівлі артснарядів для України доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.

29 травня глава Міноборони Чехії Чернохова заявила, що кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

30 травня FT писало, що половину снарядів в межах чеської ініціативи доводиться доробляти перед відправленням в Україну.

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