До кінця року Україна отримає 500 000 артснарядів в межах чеської ініціативи – Euractiv
До кінця 2024 року Збройні Сили України отримають близько 500 000 артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи. Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на неназваних чеських посадовців.
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За словами співрозмовників видання, подальші постачання боєприпасів заплановані на липень. Деталей щодо кількості артснарядів в межах другої партії вони не розкрили. Водночас Чехія не розголошує, де саме купує боєприпаси для ЗСУ.
25 червня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.
Загалом початково йшлося про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Але у березні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів. У квітні президент Чехії Петр Павел казав, що Прага знайшла понад 1 млн артснарядів у третіх країнах, які можна придбати для ЗСУ.
- До ініціативи Чехії з закупівлі артснарядів для України доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші.
- 29 травня глава Міноборони Чехії Чернохова заявила, що кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
- 30 травня FT писало, що половину снарядів в межах чеської ініціативи доводиться доробляти перед відправленням в Україну.
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