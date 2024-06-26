До конца года Украина получит 500 000 артснарядов в рамках чешской инициативы – Euractiv

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

До конца 2024 года Вооруженные Силы Украины получат около 500 000 артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на неназванных чешских чиновников.

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По словам собеседников издания, дальнейшие поставки боеприпасов запланированы на июль. Детали о количестве артснарядов в рамках второй партии они не раскрыли. В то же время Чехия не разглашает, где именно покупает боеприпасы для ВСУ.

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

В общей сложности речь шла о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Но в марте министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов. В апреле президент Чехии Петр Павел говорил, что Прага нашла более 1 млн артснарядов в третьих странах, которые можно приобрести для ВСУ.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины присоединились около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие.

29 мая глава Минобороны Чехии Чернохова заявила, что средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

30 мая FT писало, что половину снарядов в рамках чешской инициативы приходится доделывать перед отправкой в Украину.

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