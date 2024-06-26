Премьер Сербии: Страна продолжит продавать оружие Западу, даже если его передают Украине

Милош Вучевич заявил, что это не сербский вклад одной из сторон конфликта

Милош Вучевич (Фото: EPA)

Сербия продолжит продавать оружие странам Запада, даже если потом его будут передавать Украине. Об этом в интервью изданию AFP сообщил премьер-министр страны Милош Вучевич, передает The Barron's.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Политик, защищая право страны продавать боеприпасы западным покупателям, вероятно поставляющим их Киеву, заявил, что Сербия не участвует в войне. По его словам, это не сербский вклад одной из сторон конфликта.

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США. Это не запрещено и не аморально для нас производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", — подчеркнул Вучевич.

22 июня издание Financial Times писало, что Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине. По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму около 800 млн евро.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.

"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают – это их дело", – сказал Вучич.

Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это своими экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней.

В то же время, Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов Киеву через посредников.

В начале апреля 2024 года стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более 1 млрд грн.

Читайте также: До конца года Украина получит 500 000 артснарядов в рамках чешской инициативы – Euractiv