Украина через третьих лиц получит боеприпасы из Сербии на 800 млн евро – FT
Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине, утверждает Financial Times. По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму около 800 млн евро.
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Президент Сербии Александр Вучич в интервью FT подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.
"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают – это их дело", – сказал Вучич.
"Даже если я знаю [куда попадают снаряды], это не мое дело. Мое дело состоит в том, чтобы мы соблюдали закон с нашими боеприпасами, чтобы мы продавали их... Я должен заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", — сказал сербский президент.
Он фактически подтвердил оценку FT в 800 млн евро, но уточнил, что она охватывает будущие поставки: "Возможно, через два-три года что-то подобное".
После распада Югославии Сербии добралась мощная оборонная промышленность. Там производят снаряды советских калибров, которые используются в Вооруженных силах Украины.
- Сербия, в отличие от большинства европейских стран, отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это своими экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней. В то же время, Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников Украины.
- В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Вучичем, президентом Сербии, в кулуарах саммита Украина – Балканы в Афинах.
- В начале апреля 2024 года стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более миллиарда гривен.