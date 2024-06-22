Украина через третьих лиц получит боеприпасы из Сербии на 800 млн евро – FT

Изготовленные в Сербии боеприпасы через посредников оказываются в Украине. Вучич говорит, что это "не его дело", куда они попадают после продажи

Фото: krusik.rs

Сербия активно продает боеприпасы на Запад, понимая, что они потом окажутся в Украине, утверждает Financial Times. По оценкам газеты, речь идет о поставках на сумму около 800 млн евро.

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Президент Сербии Александр Вучич в интервью FT подтвердил, что его страна активно экспортирует снаряды.

"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами, другими. Что они с ними в конце концов делают – это их дело", – сказал Вучич.

"Даже если я знаю [куда попадают снаряды], это не мое дело. Мое дело состоит в том, чтобы мы соблюдали закон с нашими боеприпасами, чтобы мы продавали их... Я должен заботиться о своих людях, и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", — сказал сербский президент.

Он фактически подтвердил оценку FT в 800 млн евро, но уточнил, что она охватывает будущие поставки: "Возможно, через два-три года что-то подобное".

После распада Югославии Сербии добралась мощная оборонная промышленность. Там производят снаряды советских калибров, которые используются в Вооруженных силах Украины.