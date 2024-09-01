Вучич заявил, что не общался с Путиным с 2022 года. Объяснил отношение Сербии к РФ

Сербский лидер признал, что у его страны стабильно положительное отношение к России, но Белград "не пытается усидеть на двух стульях"

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александар Вучич возразил, что поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он уверяет, что не общался с ним с того момента, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, передает Radio Free Europe.

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Вучич заявил, что уже два с половиной года не общался с Путиным, начиная с момента большого российского вторжения в Украину. Он подчеркнул, что Сербия не пытается "сидеть на двух стульях" и продолжает свой путь к вступлению в Евросоюз.

В то же время Вучич признал, что у Сербии традиционно положительное отношение к России, и он не стесняется этого. По его словам, хотя члены стран ЕС не согласны с позицией Сербии, которая, в отличие от большинства других кандидатов на вступление, не ввела санкции против России, "они понимают позицию Белграда".

Сербия в отличие от большинства европейских стран отказывается присоединяться к санкциям против России, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней.

Вместе с тем Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов Киеву через посредников.

В начале апреля 2024 стало известно, что Сербия предоставила финансовую помощь Украине на сумму более 1 млрд грн.

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