Президент Сербії Вучич вважає, що війна в Україні завершиться "корейським сценарієм"

Сербський лідер допустив, що станом на сьогодні "миру бути не може"

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що російсько-українська війна може завершитись за "корейським сценарієм", але це буде "не скоро". Про це він заявив в інтерв'ю журналістам Informer.

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"Я вперше це публічно говорю, врешті-решт, буде мир на досягнутих лініях, за корейським сценарієм", – сказав сербський лідер.

Водночас він переконаний: поки що в Україні триватиме "боротьба за кожне село і місто" без швидких рішень щодо завершення конфлікту. Він додав, що станом на сьогодні "миру бути не може, тому що зараз росіяни нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою".

Також, на думку сербського президента, питання України не є пріоритетним для США. Основні проблеми, які хвилюють американців, стосуються "міграції, економіки та охорони здоров'я". Крім того, він згадав кандидата у лідери Сполучених Штатів Дональда Трампа, який, на думку Вучича, "орієнтований на бізнес" і "шукатиме рішення" щодо війни.

ДОВІДКА Корейський сценарій завершення війни означає заморожений конфлікт без повного мирного врегулювання, як це сталося після Корейської війни 1950–1953 років. Тоді бойові дії припинилися завдяки перемир'ю, але офіційного мирного договору не підписали, і Корея залишилася поділеною на Північ і Південь. У контексті сучасних конфліктів цей сценарій передбачає припинення бойових дій без остаточного розв'язання спірних питань або зміни територіальних кордонів. Корейський сценарій завершення війни означає заморожений конфлікт без повного мирного врегулювання, як це сталося після Корейської війни 1950–1953 років. Тоді бойові дії припинилися завдяки перемир'ю, але офіційного мирного договору не підписали, і Корея залишилася поділеною на Північ і Південь. У контексті сучасних конфліктів цей сценарій передбачає припинення бойових дій без остаточного розв'язання спірних питань або зміни територіальних кордонів.

Ще у 2022 році начальник ГУР Буданов говорив, що РФ спробує встановити лінію поділу між неокупованими та окупованими регіонами України за "корейським" сценарієм.

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