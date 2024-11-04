Міністр інфраструктури Сербії йде у відставку через загибель 14 людей унаслідок обвалу даху
Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч йде у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 14 людей. Про це він оголосив у понеділок, 4 листопада, цитує PTC.
Весіч сказав, що 5 листопада подасть заяву про відставку прем'єр-міністру країни Мілошу Вучевічу, яку також має підтвердити парламент Сербії.
"Я не оголосив про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Завтра вранці я подам заяву про відставку, і коли парламент Сербії схвалить її, я припиню виконувати свої обов'язки", – сказав Весіч.
Він зазначив, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася".
"Це визначить слідство. Як ви знаєте, я був першим, хто відгукнувся на виклик на слухання. Міністерство не могло вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у Нові-Саді жодними своїми діями", – додав міністр.
Він закликав компетентні органи, перш за все прокуратуру, якнайшвидше встановити, хто винен в аварії, що сталася в п'ятницю, 1 листопада, і хто "в колі проєктувальника, підрядника, наглядача та інвестора не виконував роботу, яка спричинила смерть 14 невинних людей".
"Це зніме пляму з імен багатьох людей, які були згадані в ці дні", — резюмував Весіч.
1 листопада на залізничному вокзалі міста Нові-Сад обвалився бетонний навіс, у результаті чого 14 людей загинули, ще троє зазнали поранень.
- 29 жовтня 2023 року щонайменше 10 людей загинули й близько 25 отримали поранення під час зіткнення двох пасажирських поїздів в Індії.
- 22 вересня 2024 року в Ірані стався вибух на вугільній шахті, внаслідок якого загинули щонайменше 30 осіб, 17 отримали травми.