Міністр інфраструктури Сербії йде у відставку через загибель 14 людей унаслідок обвалу даху

Горан Весіч заявив, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію"

Горан Весіч (Фото: Facebook-акаунт політика)

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч йде у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад, унаслідок чого загинули 14 людей. Про це він оголосив у понеділок, 4 листопада, цитує PTC.

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Весіч сказав, що 5 листопада подасть заяву про відставку прем'єр-міністру країни Мілошу Вучевічу, яку також має підтвердити парламент Сербії.

"Я не оголосив про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Завтра вранці я подам заяву про відставку, і коли парламент Сербії схвалить її, я припиню виконувати свої обов'язки", – сказав Весіч.

Він зазначив, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася".

"Це визначить слідство. Як ви знаєте, я був першим, хто відгукнувся на виклик на слухання. Міністерство не могло вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у Нові-Саді жодними своїми діями", – додав міністр.

Він закликав компетентні органи, перш за все прокуратуру, якнайшвидше встановити, хто винен в аварії, що сталася в п'ятницю, 1 листопада, і хто "в колі проєктувальника, підрядника, наглядача та інвестора не виконував роботу, яка спричинила смерть 14 невинних людей".

"Це зніме пляму з імен багатьох людей, які були згадані в ці дні", — резюмував Весіч.

1 листопада на залізничному вокзалі міста Нові-Сад обвалився бетонний навіс, у результаті чого 14 людей загинули, ще троє зазнали поранень.