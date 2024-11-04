Министр инфраструктуры Сербии уходит в отставку из-за гибели 14 человек через обвал крыши

Горан Весич заявил, что "ни он, ни люди, с ним работающие, не несут никакой ответственности за трагедию"

Горан Весич (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич уходит в отставку из-за обвала крыши на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате чего погибли 14 человек. Об этом он объявил в понедельник, 4 ноября, цитирует PTC.

Весич сказал, что 5 ноября подаст заявление об отставке премьер-министру страны Милошу Вучевичу, которое также должен подтвердить парламент Сербии.

"Я не объявил о своей отставке до сих пор из уважения к жертвам и их семьям. Завтра утром я подам заявление об отставке, и когда парламент Сербии одобрит ее, я перестану выполнять свои обязанности", – сказал Весич.

Он отметил, что "ни он, ни люди, которые с ним работают, не несут никакой ответственности за произошедшую трагедию".

"Это определит следствие. Как вы знаете, я был первым, кто откликнулся на вызов на слушание. Министерство не могло повлиять на проект и качество работ по реконструкции в Нови-Саде никакими своими действиями", – добавил министр.

Он призвал компетентные органы, прежде всего прокуратуру, как можно быстрее установить, кто виноват в аварии, произошедшей в пятницу, 1 ноября, и кто "в кругу проектировщика, подрядчика, смотрителя и инвестора не выполнял работу, повлекшую смерть 14 невинных людей".

"Это снимет пятно с имен многих людей, упомянутых в эти дни", — резюмировал Весич.

1 ноября на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился бетонный навес, в результате чего 14 человек погибли, еще трое получили ранения.