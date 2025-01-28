Премьер Сербии подал в отставку на фоне протестов

Причиной отставки протесты, которые начались в Сербии в ноябре из-за обрушения бетонного навеса в железнодорожном вокзале. Тогда погибли 15 человек

Милош Вучевич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Премьер Сербии Милош Вучевич 28 января объявил об отставке на фоне многотысячных протестов, начавшихся из-за обрушения бетонного навеса над входом в здание железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад под Белградом. Об этом сообщает сербское издание Politika.

"Тень бросила большая трагедия в Нови-Саде, и с этого момента Сербия, казалось, погрязла в этой катастрофе", – сказал Вучевич на пресс-конференции.

По его мнению, раскол в сербском обществе был спровоцирован внешними силами, а разрушение вокзала в Нови-Саде явилось поводом для "политических манипуляций".

"Непонимание друг друга, бесчисленные споры и конфликты по всей Сербии. Как бы мы ни призывали к успокоению страстей, за ними всегда следует какое-то зло. Что-то произошло в сценарии. Как будто какая-то невидимая рука создала новый инцидент и создала напряженность в обществе", – заявил Учевич.

Он добавил, что вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем он общался с мэром Нового Сада Миланом Джуричем, и сегодня тот подаст в отставку.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился бетонный навес, в результате чего 15 человек погибли, еще трое получили ранения.

Через три дня министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.