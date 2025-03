У парламенті Сербії відбулися заворушення з димовими шашками та пораненими – відео

4 березня в Народній скупщині Сербії (парламенті) відбулися масові заворушення, організовані опозиційними представниками. Під час інциденту було використано димові шашки, а спікерку парламенту Ану Брнабич було облито водою. Внаслідок подій до лікарні потрапили три депутатки, одна з яких на восьмому місяці вагітності, передає видання Danas.

За даними журналістів, опозиція намагалася зірвати засідання, на якому мали обговорюватися зміни до законів про вищу освіту та житлові кредити для молоді. Опозиційні депутати оголосили бойкот слуханням і закликали до протестів.

Під час конфлікту депутати направилися до Брнабич, але їх зупинила охорона. У залі з'явилися плакати з антиурядовими гаслами, було запалено фаєри, а також кинуто димові шашки.

За словами спікерки парламенту, внаслідок заворушень постраждали депутатки Ясміна Обрадович, Ясміна Каранац та Саня Іліч. У Обрадович стався інсульт, лікарі борються за її життя. Каранац отримала поранення голови. Стан вагітної Іліч наразі невідомий.

Попри інцидент, засідання парламенту продовжилося. Тим часом перед будівлею Скупщини почали збиратися протестувальники.

The spring session of the 🇷🇸 Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs.



The banner reads "Serbia rises up to bring down the regime".pic.twitter.com/tugzVcxmbK