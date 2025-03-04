У парламенті Сербії відбулися заворушення з димовими шашками та пораненими – відео
Ситуація в сербському парламенті (Скриншот з відео SerbiaBased/Х)

4 березня в Народній скупщині Сербії (парламенті) відбулися масові заворушення, організовані опозиційними представниками. Під час інциденту було використано димові шашки, а спікерку парламенту Ану Брнабич було облито водою. Внаслідок подій до лікарні потрапили три депутатки, одна з яких на восьмому місяці вагітності, передає видання Danas.

За даними журналістів, опозиція намагалася зірвати засідання, на якому мали обговорюватися зміни до законів про вищу освіту та житлові кредити для молоді. Опозиційні депутати оголосили бойкот слуханням і закликали до протестів.

Під час конфлікту депутати направилися до Брнабич, але їх зупинила охорона. У залі з'явилися плакати з антиурядовими гаслами, було запалено фаєри, а також кинуто димові шашки.

За словами спікерки парламенту, внаслідок заворушень постраждали депутатки Ясміна Обрадович, Ясміна Каранац та Саня Іліч. У Обрадович стався інсульт, лікарі борються за її життя. Каранац отримала поранення голови. Стан вагітної Іліч наразі невідомий.

Попри інцидент, засідання парламенту продовжилося. Тим часом перед будівлею Скупщини почали збиратися протестувальники.

  • У турецькому парламенті 16 серпня 2024 року сталася бійка після того, як опозиційний депутат зазнав нападу, закликаючи дозволити своєму ув'язненому колезі взяти участь у засіданні та критикуючи владу країни.
  • 19 грудня у будівлі парламенту у тимчасово окупованій Абхазії відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат Вахтанг Голандзія, опозиціонер Кан Кварчія поранений.
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