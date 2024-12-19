У парламенті окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, його колега поранений
У будівлі парламенту у тимчасово окупованій Абхазії відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат Вахтанг Голандзія, опозиціонер Кан Кварчія поранений. Про це пише Ехо Кавказу.
За даними журналістів, у парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу.
"Під час засідання між Адгуром Харазией та Каном Кварчією виникла суперечка, внаслідок якої Адгур витягнув пістолет і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розняти", — йдеться в публікації.
Голандзія помер від отриманих поранень, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
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