У парламенті окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, його колега поранений

За даними журналістів, у парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу

Парламент Абхазії (Фото: EADaily)

У будівлі парламенту у тимчасово окупованій Абхазії відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат Вахтанг Голандзія, опозиціонер Кан Кварчія поранений. Про це пише Ехо Кавказу.

За даними журналістів, у парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу.

"Під час засідання між Адгуром Харазией та Каном Кварчією виникла суперечка, внаслідок якої Адгур витягнув пістолет і почав стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розняти", — йдеться в публікації.

Голандзія помер від отриманих поранень, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.