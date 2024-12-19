В парламенте оккупированной Абхазии произошла стрельба: погиб депутат, его коллега ранен
В здании парламента во временно оккупированной Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голландия, оппозиционер Кан Кварчия ранен. Об этом пишет Эхо Кавказа.
По данным журналистов, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга.
"В ходе заседания между Адгуром Харазией и Каном Кварчией возник спор, в результате которого Адгур вытащил пистолет и начал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голландия пытался их разнять", – говорится в публикации.
Голландия скончалась от полученных ранений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
- 22 июля 2024 года мужчина застрелил пятерых человек в доме престарелых в Хорватии. Полиция его задержала.
- 22 сентября в Киевской области мужчина устроил стрельбу в магазине. Он ранил продавщицу и скрылся.
- 6 октября террорист начал стрельбу в кафе быстрого питания МакДональдз в Израиле. Погибла полицейская, еще 10 человек ранены.
- 15 декабря на севере Франции произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек, среди них двое правоохранителей.