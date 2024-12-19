В парламенте оккупированной Абхазии произошла стрельба: погиб депутат, его коллега ранен

По данным журналистов, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга

Парламент Абхазии (Фото: EADaily)

В здании парламента во временно оккупированной Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голландия, оппозиционер Кан Кварчия ранен. Об этом пишет Эхо Кавказа.

По данным журналистов, в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга.

"В ходе заседания между Адгуром Харазией и Каном Кварчией возник спор, в результате которого Адгур вытащил пистолет и начал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голландия пытался их разнять", – говорится в публикации.

Голландия скончалась от полученных ранений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.