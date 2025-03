В парламенте Сербии произошли беспорядки с дымовыми шашками и ранеными – видео

4 марта в Народной скупщине Сербии (парламенте) произошли массовые беспорядки, организованные оппозиционными представителями. Во время инцидента были использованы дымовые шашки, а спикер парламента Ана Брнабич была облита водой. В результате событий в больницу попали три депутата, одна из которых на восьмом месяце беременности, передает издание Danas.

По данным журналистов, оппозиция пыталась сорвать заседание, на котором должны были обсуждаться изменения к законам о высшем образовании и жилищных кредитах для молодежи. Оппозиционные депутаты объявили бойкот слушаниям и призвали к протестам.

В ходе конфликта депутаты направились к Брнабич, но были остановлены охраной. В зале появились плакаты с антиправительственными лозунгами, были зажжены файеры, а также брошены дымовые шашки.

Chaos in the Serbian 🇷🇸 parliament this morning. pic.twitter.com/IQO3zpPQ3L

По словам спикера парламента, в результате беспорядков пострадали депутаты Ясмина Обрадович, Ясмина Каранац и Саня Илич. У Обрадович произошел инсульт, врачи борются за ее жизнь. Каранац получила ранение головы. Состояние беременной Илич пока неизвестно.

Несмотря на инцидент, заседание парламента продолжилось. Тем временем перед зданием Скупщины стали собираться протестующие.

The spring session 🇷🇸 Serbian parliament turns do brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs.



banner reads "Serbia rises up to bring down the regime". pic.twitter.com/tugzVcxmbK