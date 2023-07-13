В парламенте частично признанного Косово произошла потасовка, а премьера страны Альбина Курти облили водой. Об этом сообщает местное СМИ Kosovo Online.

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Отмечается, что на заседании Ассамблеи Косово произошла стычка между представителями правящей партии Самоопределение и представителями Демократической партии Косово, входящей в оппозицию.

По информации СМИ, потасовка произошла во время выступления премьера.

Все началось, когда депутат от ДПК Мегрим Люштаку подошел к Курте и облил его водой.

В этот момент вице-премьер бросил в Люштаку бутылку воды, после чего началась "общая толчея и удары".

Спикер парламента попросил полицию вмешаться.

Отмечается, что "общая шумиха" в сессионном зале длилась десять минут.

Охрана забрала премьера в безопасное место.

Ситуация в Косово обострилась после местных выборов, в которых не приняло участие сербское меньшинство. Сербское население Косово не принимает декларацию страны о независимости от Сербии, подписанную в 2008 году.

В сербских муниципалитетах албанские городские главы были избраны при явке 3,5%, что повлекло за собой протесты сербов. Для охраны админзданий была применена полиция Косово и силы НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией.

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