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Бійка у парламенті Косова: опозиційний депутат облив прем'єра водою – відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 14:22
Відео: Kosovo Online Live
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У парламенті частково визнаного Косова сталася бійка, а прем'єра країни Альбіна Курті облили водою. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Kosovo Online.

Зазначається, що на засіданні Асамблеї Косова сталась сутичка між представниками керівної партії Самовизначення та представниками Демократичної партії Косова, що входить до опозиції.

За інформацією ЗМІ, бійка сталась під час виступу прем'єра.

Усе почалося, коли депутат від ДПК Мегрім Люштаку підійшов до Курті та облив його водою.

У цей момент віцепрем'єр кинув у Люштаку пляшку води, після чого почалась "загальна штовханина та удари".

Спікер парламенту попросив поліцію втрутитись.

Зазначається, що" загальний галас" у сесійній залі тривав десять хвилин.

Охорона забрала прем'єра у безпечне місце.

  • Ситуація у Косові загострилась після місцевих виборів, у яких не взяла участь сербська меншина. Сербське населення Косова не приймає декларацію країни про незалежність від Сербії, підписану в 2008 році.
  • У сербських муніципалітетах албанські міські глави були обрані за явки 3,5%, що спричинило протести сербів. Для охорони адмінбудівель застосували поліцію Косова та сили НАТО.
  •  Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Косово знизити напруженість у відносинах із Сербією.

Читайте також: Сербія може змінити ставлення до територіальної цілісності України через голосування щодо Косова

Артем Джеріпа
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парламентбійкаКосовоальбін курті
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