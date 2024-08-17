В парламенте Турции была драка: оппозиционный депутат критиковал партию Эрдогана – видео

Турецкий парламент (Фото: РАР/EPA/STR)

В турецком парламенте 16 августа произошла драка после того, как оппозиционный депутат подвергся нападению, призывая разрешить своему заключенному коллеге принять участие в заседании и критикуя власти страны. Об этом сообщает Reuters.

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Парламент собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть депутатский статус Джана Аталая.

В 2022 году Аталая была приговорена к 18 годам заключения по обвинению в попытке свергнуть правительство через организацию общенациональных протестов в парке Гези в 2013 году вместе с филантропом Османом Кавалой. Кавала и шесть других обвиняемых также находятся за решеткой, отрицая свою вину.

Несмотря на арест, в мае 2023 года Аталая был избран в парламент от Рабочей партии Турции (TIP). Парламент лишил его мандата, но 1 августа Конституционный суд признал это решение недействительным.

На видео инцидента видно, как депутаты от правящей партии AKP нападают на депутата Ахмета Шика у трибуны, после чего вспыхивает массовая стычка, во время которой некоторые депутаты пытаются разнять других.

Reuters отмечает, что кровь захлопала белые ступени трибуны.

"Мы не удивлены тем, что вы называете Джана Аталая террористом, так же, как вы делаете это со всеми, кто не присоединяется к вам. Но самые большие террористы – это сидящие на этих сиденьях", – говорилось в речи Шика.

Песчаное варенье в Турке в парламенте когда опозиция депутата была атакована после звонка для его коллеги, штата Atalay, чтобы быть отнесенной к assembly. Atalay был замятый на схеме тревоги к перемещению правительства, но был безупречно заинтересован в MP https://t.co/M4NyyckHNu pic.twitter.com/HovObp0gAd — Reuters (@Reuters) August 16, 2024

13 июля 2023 года в парламенте частично признанного Косово произошла потасовка, а премьера страны Альбина Курти облили водой.

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