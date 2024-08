У парламенті Туреччини сталася бійка: опозиційний депутат критикував партію Ердогана – відео

У турецькому парламенті 16 серпня сталася бійка після того, як опозиційний депутат зазнав нападу, закликаючи дозволити своєму ув'язненому колезі взяти участь у засіданні та критикуючи владу країни. Про це повідомляє Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Парламент зібрався на позачергове засідання, щоб розглянути питання депутатського статусу Джана Аталая.

У 2022 році Аталая засудили до 18 років ув’язнення за звинуваченням у спробі повалити уряд через організацію загальнонаціональних протестів у парку Гезі у 2013 році разом із філантропом Османом Кавалою. Кавала і шість інших обвинувачених також перебувають за ґратами, заперечуючи свою провину.

Попри ув'язнення, у травні 2023 року Аталая був обраний до парламенту від Робітничої партії Туреччини (TIP). Парламент позбавив його мандата, але 1 серпня Конституційний суд визнав це рішення недійсним.

На відео інциденту видно, як депутати від керівної партії AKP нападають на депутата Ахмета Шика біля трибуни, після чого спалахує масова сутичка, під час якої деякі депутати намагаються розняти інших.

Reuters зазначає, що кров заляпала білі сходинки трибуни.

"Ми не здивовані тим, що ви називаєте Джана Аталая терористом, так само, як ви робите це з усіма, хто не приєднується до вас. Але найбільші терористи — це ті, хто сидить на цих сидіннях", – йшлося у промові Шика.

A fistfight broke out in Turkey's parliament when an opposition deputy was attacked after calling for his colleague, Can Atalay, to be admitted to the assembly. Atalay was jailed on charges of trying to overthrow the government but was since elected an MP https://t.co/M4NyyckHNu pic.twitter.com/HovObp0gAd