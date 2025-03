У Сербии масштабные антиправительственные протесты. Вучич согласился провести выборы

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести выборы в ближайшие три-четыре месяца, если этого требует оппозиция. Это произошло после того, как накануне на улицы Белграда с антиправительственными протестами вышли сотни тысяч человек, передает DW.

Основным требованием протестующих была отставка Вучича. "Скелет" протестной волны составляют студенты, но к ним присоединились врачи, учителя, байкеры, ветераны, а также устроившие марш фермеры, прибыв в Белград на тракторах.

Городские власти 15 марта отменили работу общественного транспорта, ссылаясь на вопросы общественной безопасности. Однако это не помешало демонстрантам – по данным журналистов, некоторые из них добрались до города пешком. Кроме того, часть участников акции прибыла накануне вечером.

JUST IN: 🇷🇸 Huge crowds fill Belgrade, Serbia, demanding President Vučić’s resignation.



🔹 Mass protests – Thousands rallying against the government.



🔹 Media silence – Limited Western coverage despite scale.



🔹 Public outrage – Corruption allegations fueling dissent. pic.twitter.com/cNW7e2hYyV