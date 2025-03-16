У Сербии масштабные антиправительственные протесты. Вучич согласился провести выборы

Александар Вучич (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести выборы в ближайшие три-четыре месяца, если этого требует оппозиция. Это произошло после того, как накануне на улицы Белграда с антиправительственными протестами вышли сотни тысяч человек, передает DW.

Основным требованием протестующих была отставка Вучича. "Скелет" протестной волны составляют студенты, но к ним присоединились врачи, учителя, байкеры, ветераны, а также устроившие марш фермеры, прибыв в Белград на тракторах.

Городские власти 15 марта отменили работу общественного транспорта, ссылаясь на вопросы общественной безопасности. Однако это не помешало демонстрантам – по данным журналистов, некоторые из них добрались до города пешком. Кроме того, часть участников акции прибыла накануне вечером.

JUST IN: 🇷🇸 Huge crowds fill Belgrade, Serbia, demanding President Vučić’s resignation.



🔹 Mass protests – Thousands rallying against the government.



🔹 Media silence – Limited Western coverage despite scale.



🔹 Public outrage – Corruption allegations fueling dissent. pic.twitter.com/cNW7e2hYyV — Asia Nexus (@Asianexus) March 15, 2025

Чтобы усилить напряженность, поклонники Вучича установили палаточный городок в центре Белграда. Среди них были бывшие боевики и футбольные хулиганы. Телеканал N1 показал кадры, как десятки молодых людей в бейсболках заходят в лагерь.

Также во время протеста в белградском районе Жарково произошел инцидент: водитель BMW сбил трех человек, провозив одного из пострадавших на капоте. Пострадали 18-летний молодой человек и две женщины, 49 и 55 лет. У них диагностировались легкие травмы. Водителя задержали, он сопротивлялся полиции.

В обращении на YouTube-канале Novosti Вучич заявил, что выборы принесут ему еще более убедительную победу. Он обвинил оппозиционные медиа в попытке организовать "цветную революцию" и заверил, что правительство не будет вмешиваться в автономию университетов и выделило студентам, участвующим в протестах, бесплатные помещения для встреч.

СПРАВКА Протесты под лозунгом "15 за 15" продолжаются с 1 ноября 2024 года, когда в Новом Саде обрушился бетонный навес на железнодорожной станции, что унесло жизни 15 человек. Молодежь обвинила правительство Вучича в коррупции и пренебрежении безопасностью, требуя расследования. Митинги стали регулярными. Министр МВД Ивица Дачич сообщил, что 14 марта задержали 13 человек, в том числе шестерых оппозиционеров, подозреваемых в попытке переворота. Протесты под лозунгом "15 за 15" продолжаются с 1 ноября 2024 года, когда в Новом Саде обрушился бетонный навес на железнодорожной станции, что унесло жизни 15 человек. Молодежь обвинила правительство Вучича в коррупции и пренебрежении безопасностью, требуя расследования. Митинги стали регулярными. Министр МВД Ивица Дачич сообщил, что 14 марта задержали 13 человек, в том числе шестерых оппозиционеров, подозреваемых в попытке переворота.

Премьер Сербии Милош Вуцевич стал самым высоким чиновником, который 29 января ушел в отставку после обрушения крыши на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024-го, в результате чего погибли 15 человек. Это спровоцировало месяцы демонстраций.

Отставка Вуцевича дестабилизировала правительство Вучича, оппозиция стала призывать к формированию нового временного правительства.