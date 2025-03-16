У Сербии масштабные антиправительственные протесты. Вучич согласился провести выборы
Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести выборы в ближайшие три-четыре месяца, если этого требует оппозиция. Это произошло после того, как накануне на улицы Белграда с антиправительственными протестами вышли сотни тысяч человек, передает DW.
Основным требованием протестующих была отставка Вучича. "Скелет" протестной волны составляют студенты, но к ним присоединились врачи, учителя, байкеры, ветераны, а также устроившие марш фермеры, прибыв в Белград на тракторах.
Городские власти 15 марта отменили работу общественного транспорта, ссылаясь на вопросы общественной безопасности. Однако это не помешало демонстрантам – по данным журналистов, некоторые из них добрались до города пешком. Кроме того, часть участников акции прибыла накануне вечером.
JUST IN: 🇷🇸 Huge crowds fill Belgrade, Serbia, demanding President Vučić’s resignation.— Asia Nexus (@Asianexus) March 15, 2025
🔹 Mass protests – Thousands rallying against the government.
🔹 Media silence – Limited Western coverage despite scale.
🔹 Public outrage – Corruption allegations fueling dissent. pic.twitter.com/cNW7e2hYyV
Чтобы усилить напряженность, поклонники Вучича установили палаточный городок в центре Белграда. Среди них были бывшие боевики и футбольные хулиганы. Телеканал N1 показал кадры, как десятки молодых людей в бейсболках заходят в лагерь.
Также во время протеста в белградском районе Жарково произошел инцидент: водитель BMW сбил трех человек, провозив одного из пострадавших на капоте. Пострадали 18-летний молодой человек и две женщины, 49 и 55 лет. У них диагностировались легкие травмы. Водителя задержали, он сопротивлялся полиции.
В обращении на YouTube-канале Novosti Вучич заявил, что выборы принесут ему еще более убедительную победу. Он обвинил оппозиционные медиа в попытке организовать "цветную революцию" и заверил, что правительство не будет вмешиваться в автономию университетов и выделило студентам, участвующим в протестах, бесплатные помещения для встреч.
- Премьер Сербии Милош Вуцевич стал самым высоким чиновником, который 29 января ушел в отставку после обрушения крыши на железнодорожной станции в городе Новый Сад в ноябре 2024-го, в результате чего погибли 15 человек. Это спровоцировало месяцы демонстраций.
- Отставка Вуцевича дестабилизировала правительство Вучича, оппозиция стала призывать к формированию нового временного правительства.