В Румынии протесты из-за Джорджеску: есть раненые, разбиты витрины, вспыхнули пожары

Вчера, 9 марта, ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. После этого начались протесты

Протесты в Бухаресте (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Центральная избирательная комиссия Румынии отклонила кандидатуру ультраправого пророссийского политика Келина Джорджеску на пост президента. В Бухаресте между его сторонниками и стражами порядка произошли столкновения, о чем сообщает румынская служба Радио Свобода.

По информации полиции, во время столкновений 10 марта в Старом центре Бухареста, у здания Центральной избирательной комиссии, 13 правоохранителей получили травмы.

Спикер полиции Октавиан Дан сообщил, что в результате инцидента были повреждены по меньшей мере восемь витрин магазинов, разбит тротуар, а также подожжены несколько мусорных баков и уличная мебель.

Вчера, 9 марта, ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Отклонение его кандидатуры, которое лидеры ультраправых партий оценили как "недемократическое", может быть обжаловано в конституционном суде страны. За два дня до этого ультраправый политик выдвинулся на повторное голосование на фоне сомнений, что ему разрешат баллотироваться.

В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).

Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.

В феврале 2025 Джорджеску оказался под следствием: в частности, его и других фигурантов подозревают в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании. Однако основные обвинения – принадлежность политика к экстремистам.