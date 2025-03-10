В Румынии протесты из-за Джорджеску: есть раненые, разбиты витрины, вспыхнули пожары
Протесты в Бухаресте (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Центральная избирательная комиссия Румынии отклонила кандидатуру ультраправого пророссийского политика Келина Джорджеску на пост президента. В Бухаресте между его сторонниками и стражами порядка произошли столкновения, о чем сообщает румынская служба Радио Свобода.

По информации полиции, во время столкновений 10 марта в Старом центре Бухареста, у здания Центральной избирательной комиссии, 13 правоохранителей получили травмы.

Спикер полиции Октавиан Дан сообщил, что в результате инцидента были повреждены по меньшей мере восемь витрин магазинов, разбит тротуар, а также подожжены несколько мусорных баков и уличная мебель.

Вчера, 9 марта, ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Отклонение его кандидатуры, которое лидеры ультраправых партий оценили как "недемократическое", может быть обжаловано в конституционном суде страны. За два дня до этого ультраправый политик выдвинулся на повторное голосование на фоне сомнений, что ему разрешат баллотироваться.

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