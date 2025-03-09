ЦИК Румынии отказалась регистрировать ультраправого Джорджеску на повторные выборы
Центральная избирательная комиссия Румынии запретила ультраправому пророссийскому политику Келин Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отклонение кандидатуры Джорджеску, лидеры ультраправых партий оценили как "недемократическое", может быть обжаловано в конституционном суде страны.
Десятки сторонников политика собрались рядом с ЦИК, произнося "Свободу" и недолго пытались прорваться через границу безопасности.
Джорджеску выдвинул свою кандидатуру на повторное голосование в пятницу, 7 марта, на фоне сомнений, что ему разрешат баллотироваться.
Повторные выборы президента должны пройти в мае.
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- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторным голосованием.
- В феврале 2025-го Джорджеску оказался под следствием: в частности его и других фигурантов подозревают в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании. Однако основные обвинения основное – принадлежность политика к экстремистам.