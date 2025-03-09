ЦИК Румынии отказалась регистрировать ультраправого Джорджеску на повторные выборы

Решение может быть оспорено в конституционном суде страны

Келин Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Центральная избирательная комиссия Румынии запретила ультраправому пророссийскому политику Келин Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отклонение кандидатуры Джорджеску, лидеры ультраправых партий оценили как "недемократическое", может быть обжаловано в конституционном суде страны.

Десятки сторонников политика собрались рядом с ЦИК, произнося "Свободу" и недолго пытались прорваться через границу безопасности.

Джорджеску выдвинул свою кандидатуру на повторное голосование в пятницу, 7 марта, на фоне сомнений, что ему разрешат баллотироваться.

Повторные выборы президента должны пройти в мае.